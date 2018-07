Glasgow (SID) - Die schottische Fußball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich den ersten Sieg gefeiert. Die Schotten bezwangen nach ihrer 1:2-Auftaktniederlage bei Weltmeister Deutschland Georgien in Glasgow mit 1:0 (1:0).

Die Gastgeber profitierten dabei von einem Eigentor von Akaki Chubutia (28.). Für die Georgier war es in der deutschen Gruppe D bereits die zweite Niederlage im zweiten Spiel.