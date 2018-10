London (dpa) - In Großbritannien ist landesweit ein Ebola-Ausbruch simuliert worden. Getestet werden sollte, ob das Gesundheitssystem einer solchen Situation gewachsen ist. Es sei entscheidend, dass sie ihre Antworten auf einen möglichen Ausbruch an einer möglichst realen Situation testeten, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Großbritannien müsse sich auf eine Handvoll Ebola-Fälle in den kommenden Monaten einstellen, sagte die höchste medizinische Regierungsberaterin. An der Übung von Ärzten, Rettungskräften und Krankenhauspersonal wollten sich auch Politiker beteiligen.

