London (AFP) In einer landesweiten Übung haben die britischen Behörden am Samstag einen Ausbruch der Ebola-Epidemie im eigenen Land simuliert. Während der achtstündigen Übung mussten Ärzte, Pfleger und Notdienste an mehreren Orten vermeintliche Ebola-Patienten behandeln, wie das britische Gesundheitsministerium mitteilte. Im Anschluss sei das Krisenkabinett der Regierung zu einer simulierten Notsitzung zusammengetroffen. "Es ist entscheidend, dass wir unsere Pläne in möglichst realistischen Situationen testen", erklärte das Ministerium.

