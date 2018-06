Bagdad (AFP) Mitglieder der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) haben in der vergangenen Woche mindestens vier Frauen im Norden Iraks hingerichtet. Das berichteten Angehörige und Menschenrechtsaktivisten übereinstimmend am Samstag. In der IS-Hochburg Mossul exekutierten Dschihadisten am Mittwoch drei Frauen, wie die Menschenrechtsaktivistin Hanaa Edwar sagte. Bei den Opfern habe es sich um zwei Ärztinnen und eine Juraabsolventin gehandelt. Ein Arzt in Mossul bestätigte die Angaben.

