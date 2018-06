Bagdad (AFP) Bei zwei Selbstmordanschlägen in schiitischen Vierteln von Bagdad sind nach neuen Angaben mindestens 34 Menschen getötet worden. Mehr als 50 weitere seien durch die Autobomben in der irakischen Hauptstadt verletzt worden, hieß es am Samstag von Sanitätern und Sicherheitskräften. Demnach starben in Kadhimijah im Nordwesten Bagdads zehn Menschen, als ein Fahrzeug an einem Polizeikontrollpunkt explodierte. Über 30 Menschen wurden verletzt. In dem Viertel befindet sich einer der heiligsten Schreine der Schiiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.