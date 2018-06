Herzlia (AFP) Sechs Israelis sind von der Mittelmeerinsel Zypern bis nach Israel geschwommen und haben damit nach eigenen Angaben einen neuen Rekord im Weitschwimmen in offener See aufgestellt. Die Männer im Alter zwischen 41 und 66 Jahren legten 380 Kilometer zurück und trafen am Samstag in der israelischen Küstenstadt Herzlia ein.

