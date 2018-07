Tokio (AFP) Der schwere Taifun "Vongfong" hat die japanischen Okinawa-Inseln erreicht. Mindestens zwölf Menschen wurden auf der Inselkette im äußersten Süden Japans beim Durchzug des Wirbelsturms verletzt, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Laut dem Wetterdienst befand sich das Sturmzentrum rund 200 Kilometer südöstlich der Stadt Naha auf Okinawa, der Hauptinsel der gleichnamigen Inselkette. Der Sturm bewegte sich mit zehn Kilometern die Stunde langsam Richtung Norden, so dass erwartet wurde, dass er am Montag die südliche Hauptinsel Kyushu erreicht.

