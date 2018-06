Sanaa (AFP) Die Terrorgruppe Al-Kaida auf der arabischen Halbinsel (Aqap) hat sich zu einem Selbstmordanschlag auf schiitische Rebellen im Jemen bekannt, bei dem am Donnerstag fast 50 Menschen getötet worden waren. Wie die auf die Beobachtung von Islamisten-Websites spezialisierte US-Firma Site meldete, bekannte sich Aqpa am Freitag über den Kurzmitteilungsdienst Twitter zu der Tat. Ein Mitglied der Organisation hatte am Donnerstag bei einer Versammlung schiitischer Huthi-Rebellen in der Hauptstadt Sanaa einen Sprengstoffgürtel gezündet und 47 Menschen mit in den Tod gerissen.

