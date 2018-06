Kobane (dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat ihre Angriffe auf Kobane weiter intensiviert und die syrisch-kurdische Grenzstadt von drei Seiten aus in die Zange genommen. Ein kurdischer Aktivist in Kobane berichtet von heftigen Gefechten im Süden, Westen und vor allem im Osten der Stadt. Den nur mit leichten Waffen ausgerüsteten kurdischen Kämpfern sei es gelungen, in der Nacht mindestens sieben Angriffe der Dschihadisten zurückzuschlagen. Nach Angaben syrischer Menschenrechtsbeobachter bombardierte die von den USA geführte Anti-IS-Koalition Ziele im östlichen und südlichen Kobane.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.