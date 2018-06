Düsseldorf (dpa) - In Düsseldorf versammeln sich zur Stunde zahlreiche Kurden zu einer Demonstration. Sie wollen ihre Solidarität zeigen mit der von der Terrormiliz Islamischer Staat bedrohten Stadt Kobane. Zu der Kundgebung werden mehr als 10 000 Teilnehmer erwartet, zahlreiche kurdische Organisationen haben zur Teilnahme aufgerufen. Sie fordern zudem die Freilassung des in der Türkei inhaftierten PKK-Chefs Abdullah Öcalan. Die PKK ist in Deutschland verboten. Die Veranstalter der Demonstration verlangen, den Druck auf die Türkei zu erhöhen, damit diese den Kurden in Kobane beisteht.

