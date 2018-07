Tripolis (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ist am Samstag zu einem unangekündigten Besuch in der libyschen Hauptstadt Tripolis eingetroffen. Ban wolle zwischen zwischen den rivalisierenden Parteien vermitteln, um ein Ende des Dauerkonflikts in dem nordafrikanischen Land zu erreichen, erklärte sein Büro. Demnach will Ban in einem Luxushotel in Tripolis mit Vertretern der verschiedenen Konfliktparteien zu Gesprächen zusammentreffen. Dem UN-Sondergesandten für Libyen, Bernadino Leon, war es Ende September gelungen, die Rivalen erstmals zu Gesprächen zu versammeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.