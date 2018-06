Motegi (SID) - MotoGP-Pilot Stefan Bradl (Zahling) ist im Qualifying zum Großen Preis von Japan in Motegi nicht über den neunten Platz hinausgekommen. Der 24-Jährige vom Team LCR-Honda drehte seine schnellste Runde in 1:45,005 Minuten und war damit rund eine halbe Sekunde langsamer als der Italiener Andrea Dovizioso (1:44,502), der dem Ducati-Team die erste Pole seit 2010 sicherte. Weltmeister Marc Márquez (Spanien/Honda), der in Japan die Möglichkeit auf die vorzeitige Titelverteidigung hat, startet von Position vier.

In der Moto2 war Marcel Schrötter (Tordera/Spanien/Mistral) als Zehnter bester deutscher Fahrer. Sandro Cortese (Berkheim/Kalex) geht vom elften Rang ins Rennen, Jonas Folger (Tordera/Spanien/Kalex) startet von der 15. Position. Die Pole Position sicherte sich WM-Spitzenreiter Esteve Rabat (Spanien/Kalex).

Die jungen deutschen Fahrer in der Moto3 landeten erneut nur auf den hinteren Plätzen. Luca Grünwald (Waldkraiburg) wurde 25., Philipp Öttl (Ainring) geht von der 33. und vorletzten Position in den 15. von 18 WM-Läufen. Startplatz eins sicherte sich der Brite Danny Kent (Husqvarna).