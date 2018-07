Multan (AFP) Bei einer Massenpanik nach einer politischen Protestaktion in Pakistan sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. 40 weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden am Freitag mit. Laut Polizei kam es zu dem Unglück, als die Protestteilnehmer das Stadion in der zentralen Stadt Multan verließen, in dem die Aktion des Politikers Imran Khan stattfand. Khan forderte bei dem Protest erneut den Rücktritt von Regierungschef Nawaz Sharif.

