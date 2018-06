Diyarbakir (AFP) Fünf Tage nach dem Aufflammen der Gewalt sind die prokurdischen Proteste in der Türkei weitgehend abgeebbt. In der Nacht zum Samstag marschierten nur noch kleinere Gruppen durch die Kurdenmetropole Diyarbakir, um einen Militäreinsatz gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in der syrischen Grenzstadt Kobane zu fordern, wie ein AFP-Reporter berichtete. Aus Istanbul wurden kleinere Zusammenstöße gemeldet, dort gab es Medien zufolge auch einige Festnahmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.