Charkiw (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will kommende Woche mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin in Mailand zu Gesprächen über die Beilegung des Konflikts im Osten des Landes zusammenkommen. Dies kündigte Poroschenko am Samstag bei einem Besuch in der ostukrainischen Stadt Charkiw an. In Mailand findet am Donnerstag und Freitag ein Europa-Asien-Gipfel statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.