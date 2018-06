New York (AFP) Zehn Monate nach einem falschen Bombenalarm an der US-Eliteuniversität Harvard ist ein tatverdächtiger Student angeklagt worden. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, im Dezember vergangenen Jahres in E-Mails an die Hochschul-Polizei und die Studentenzeitung vor "Bomben rund um den Campus" gewarnt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Die prestigeträchtige Universität in Cambridge bei Boston hatte daraufhin vier Gebäude evakuiert. Die Email wurde eine halbe Stunde vor Beginn einer Prüfung des Studenten verschickt.

