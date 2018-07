Washington (AFP) Nicht nur im Norden Syriens, auch im Westen des Irak trotzt die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) den Luftangriffen der US-geführten Allianz und setzt die Regierungstruppen unter Druck. Die Lage in der Provinz Anbar sei "gefährlich", sagte ein ranghoher Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Freitag in Washington. Ein zweiter Offizieller kritisierte die irakischen Streitkräfte: "Sie starten einen Einsatz, und nach einem Kilometer stoppen sie wieder", sagte er. "Das ist keine gute Situation."

