Washington (AFP) Die Einkaufstour eines westafrikanischen Präsidentensprösslings in den USA hat ein teures Ende genommen: Teodoro Obiang Nguema, Sohn des Staatschefs von Äquatorialguinea, habe der Pfändung von Gütern im Wert von mehr als 30 Millionen Dollar (rund 23 Millionen Euro) zugestimmt, teilte das US-Justizministerium am Freitag (Ortszeit) mit. Die Behörden werfen dem zweiten Vizepräsidenten des kleinen Öl-reichen Landes vor, durch Unterschlagung, Erpressung und Geldwäsche ein Vermögen in Höhe von 300 Millionen Dollar erlangt zu haben.

