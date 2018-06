Kairo (AFP) Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat zum Auftakt der internationalen Gaza-Konferenz in Kairo an Israel appelliert, den Konflikt mit den Palästinensern beizulegen. In seiner Eröffnungsrede zur Geberkonferenz für den Wiederaufbau des Gazastreifens sagte al-Sisi: "Ich appelliere an das israelische Volk und seine Regierung: Es ist Zeit den Konflikt endlich zu beenden."

