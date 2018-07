Stuttgart (dpa) - Ein Warnhinweis sorgt für Lacher, Spott und eine Entschuldigung der Deutschen Bahn: "Cannstatter Wasen: Es ist mit Verspätungen, überfüllten Zügen und verhaltensgestörten Personen zu rechnen" war auf den Anzeigetafeln an mehreren Bahnhöfen in der Region Stuttgart zu lesen. Dort lockte das Volksfest an seinem letzten Wochenende in diesem Jahr wieder Tausende Besucher an. Eine Bahn-Sprecherin entschuldigte sich und bestätigte Online-Berichte der "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung". Ein Mitarbeiter habe den Text entgegen aller Vorgaben verfasst.

