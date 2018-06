Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) erwartet eine schwächere Konjunktur für dieses Jahr als bislang prognostiziert. Er gehe davon aus, "dass die schlechte Entwicklung der Weltkonjunktur, insbesondere die sehr schlechte Entwicklung in Europa, dazu führt, dass wir deutlich unter den Prognosen bleiben", sagte Gabriel der ZDF-Sendung "Berlin direkt" am Sonntag. Gabriel stellt am Dienstag die neue Wachstumsprognose der Bundesregierung vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.