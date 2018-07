Schwerin (AFP) Wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und versuchten Vergewaltigung hat das Schweriner Amtsgericht einen 38-jährigen Mann in Untersuchungshaft genommen. Er soll in einem Wald bei Jesendorf im Kreis Nordwestmecklenburg eine 60-jährige gehörlose Frau mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und versucht haben, sich an ihr zu vergehen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am Sonntag AFP sagte. Der Verdächtige war demnach im Januar nach zwölf Jahren Haft wegen Mordes aus dem Gefängnis entlassen worden.

