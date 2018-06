Groß Lüsewitz (dpa) - In Mecklenburg-Vorpommern haben Unbekannte zwei Brandsätze auf ein Asylbewerberheim in der Nähe von Rostock geworfen. Die Täter schleuderten in der Nacht zwei mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllte Bierflaschen gegen die Hauswand der Unterkunft in Groß Lüsewitz. Das Gebäude geriet nicht in Brand. Menschen waren nicht in Gefahr. In dem Heim sind derzeit acht Familien verschiedener Nationalitäten untergebracht. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung und prüft, ob die Tat politisch motiviert war.

