Paris (AFP) Der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy hat die Mitgliedschaft der Türkei in der NATO in Frage gestellt, sollte die syrische Kurdenstadt Kobane fallen. "Die Position der Türkei würde problematisch, wenn sie Kobane fallen ließe", sagte Lévy der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Dies müsse den türkischen Behörden "in den kommenden Stunden" übermittelt werden.

