Wien (SID) - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat mit neun Bundesliga-Legionären den zweiten Sieg im dritten EM-Qualifikationsspiel gefeiert. Das Team von Trainer Marcel Koller siegte 1:0 (1:0) gegen Montenegro, den Siegtreffer erzielte Stürmer Rubin Okotie von Zweitligist 1860 München auf Vorlage des Ex-Bremers Marko Arnautovic (24.). Acht der Deutschland-Legionäre standen in der Startelf.

Mit sieben Punkten haben die Österreicher in Gruppe G vor Russland die Tabellenführung übernommen. Am 15. November kommt es in Wien zum Spitzenspiel gegen den künftigen WM-Gastgeber.