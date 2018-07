Berlin (dpa) - Fußball-Europameister Spanien hat sich mit einem Pflichterfolg in Luxemburg in der EM-Qualifikation zurückgemeldet. Drei Tage nach der 1:2-Pleite in der Slowakei gewann der Ex-Weltmeister 4:0 (2:0) und ist mit sechs Punkten nun Zweiter der Gruppe C.

David Silva (27.), Paco Alcácer (42.), Diego Costa (69.) mit seinem ersten Länderspieltor und der eingewechselte Bayern-Profi Juan Bernat (88.) trafen für die Iberer, bei den David de Gea anstelle des viel kritisierten Iker Casillas im Tor stand.

Spitzenreiter sind die Slowaken, die durch das 3:1 (0:0) in Weißrussland neun Zähler haben. Marek Hamsik vom SSC Neapel (65./84.) und der Bochumer Stanislav Sestak (90.+1) trafen bei einem Gegentor von Timofej Kalatschew (77.).

Schweden fuhr in Gruppe E mit dem 2:0 (1:0) über Außenseiter Liechtenstein den ersten Sieg ein. Ohne den angeschlagenen Zlatan Ibrahimovic bescherten ein abgefälschter Schuss von Erkan Zengin (34.) und ein Tor von Jimmy Durmaz (46.) drei Punkte.

Litauen verpasste es in Gruppe E, wie zuvor England den dritten Erfolg zu landen. Slowenien schob sich durch das 2:0 (2:0) mit nun sechs Punkten auf Platz zwei. Der Ex-Kölner Milivoje Novakovic (33./37.) schockte die Gastgeber mit einem Doppelpack binnen vier Minuten.

