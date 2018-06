London (AFP) Nach dem erstmaligen Einzug der EU-feindlichen United Kingdom Independent Party (Ukip) ins britische Unterhaus hat die Partei weiter Auftrieb. Laut einer Umfrage der "Mail on Sunday" käme Ukip auf 25 Prozent der Stimmen, wenn am Sonntag ein neues Parlament gewählt würde. Die konservativen Tories von Premierminister David Cameron und die oppositionelle Labour-Partei lagen in der Erhebung vom Freitag mit 31 Prozent Kopf an Kopf, die Liberalen bei acht Prozent. An der von der Sonntagszeitung veröffentlichten Umfrage des Instituts Survation nahmen 1003 Bürger teil.

