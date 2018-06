Kairo (AFP) Das Golfemirat Katar hat am Sonntag eine Milliarde Dollar (792 Millionen Euro) für die Finanzierung des Wiederaufbaus im Gazastreifen zugesagt. Damit machte der Außenminister des reichen Ölstaats, Chalid ben Mohammad al-Attijah, die mit Abstand umfangreichste Hilfszusage bei der internationalen Geberkonferenz in Kairo, an der rund fünfzig Staaten und zwanzig internationale Organisationen teilnahmen.

