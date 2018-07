Chicago (SID) - Zwei Wochen nach dem Marathon-Weltrekord des Kenianers Dennis Kimetto in Berlin hat Äthiopiens Läuferstar Kenenisa Bekele in Chicago eine neue Weltbestmarke verpasst. Der 32 Jahre alte dreimalige Olympiasieger lief am Sonntag in seinem erst zweiten Marathon eine Zeit von 02:05:51 Stunden und wurde Vierter.

Der Sieg ging an den 29 Jahre alten Kenianer Eliud Kipchoge (02:04:11 Stunden), der seinen vierten Marathon absolvierte. Sein Debüt feierte der 5000-m-Weltmeister von Paris 2003 im vergangenen Jahr mit seinem Sieg in Hamburg. Das Treppchen komplettierten seine Landsleute Sammy Kitwara (02:04:28) und Dickson Chumba (02:04:32).

Die Bestmarke beim erstmals 1977 ausgetragenen Traditionsrennen hält seit dem Vorjahr der neue Superstar Kimetto mit 2:03:45 Stunden. Damals war es noch die viertbeste Zeit der Geschichte - mit seinem Fabel-Weltrekord von 2:02:57 Stunden setzte Kimetto aber am 28. September in Berlin neue Maßstäbe.

Bei den Frauen setzte sich in 2:24:35 Stunden Topfavoritin und Titelverteidigerin Rita Jeptoo (Kenia) durch, die in diesem Jahr bereits mit einem Streckenrekord in Boston (2:18:57) geglänzt hatte. Zweite wurde die Äthiopierin Mare Dibaba (02:25:37) vor der zweimaligen Berlin-Siegerin Florence Kiplagat aus Kenia (02:25:57).