München (SID) - Tobias Schreindl (26) hat sich erstmals den deutschen Meistertitel im Marathon gesichert. Der Passauer gewann am Sonntag nach international höchstens zweitklassigen 2:21:47 Stunden den 29. München-Marathon und setzte sich gegen Dominik Fabianowski (Köln) und Ybekal Daniel Berye (Kassel) durch. Tobias Sauter aus Hamburg, zunächst Zweitplatzierter, wurde wegen Verlassens der Strecke disqualifiziert.

Titelverteidiger Frank Schauer war über die klassischen 42,195 Kilometer in der bayerischen Landeshauptstadt ebenso nicht am Start wie die erste Garde der deutschen Marathonläufer. Dennis Kimetto aus Kenia hatte den Weltrekord zuletzt in Berlin auf 2:02:57 Stunden verbessert. Bei den Frauen holte sich Steffi Volke (38, Regensburg) in 2:44:37 nach 2011 zum zweiten Mal den Titel.