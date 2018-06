Barcelona (AFP) Zum spanischen Nationalfeiertag haben am Sonntag in Barcelona zehntausende Katalanen gegen die Unabhängigkeitspläne ihrer Regionalregierung demonstriert. Die Polizei sprach von fast 40.000 Teilnehmern an der Kundgebung unter dem Motto "Spanien für alle". Die Demonstranten schenkten spanische und katalanische Flaggen. In Sprechchören forderten sie den Rücktritt von Regionalpräsident Artur Mas, der gegen den Widerstand Madrids Unabhängigkeitspläne vorantreibt.

