Köln (SID) - Die Königsklasse des Motorsports steht eine Woche nach dem schweren Unfall von Jules Bianchi noch unter Schock, doch beim Großen Preis von Russland kämpft der WM-Zweite Nico Rosberg um den ersten Sieg auf dem neuen Kurs von Sotschi. Der Mercedes-Pilot geht ab 13.00 Uhr von Position zwei hinter seinem Stallrivalen und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton an den Start.

Zwei Wochen nach dem Marathon-Weltrekord des Kenianers Dennis Kimetto in Berlin startet Äthiopiens Läuferstar Kenenisa Bekele in Chicago die erste Attacke auf die neue Bestmarke. Der 32 Jahre alte dreimalige Olympiasieger bestreitet in der Windy City sein zweites Rennen über die 42,195-km-Distanz. Der Marathon beginnt um 14.30 Uhr.

Bei der 108. Ausgabe des Rad-Klassikers Paris-Tours startet Deutschlands Sprintstar John Degenkolb als Titelverteidiger. Drei Tage nach seinem Sieg beim Eintages-Radrennen Paris-Bourges will der 25-Jährige auch über die 237,5 km von Bonneval nach Tours triumphieren. Das Rennen startet um 11.05 Uhr.