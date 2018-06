Shanghai (SID) - Der Schweizer Tennisstar Roger Federer hat erstmals das ATP-Masters in Shanghai gewonnen. Der 33-Jährige setzte sich im Endspiel gegen den Franzosen Gilles Simon 7:6 (8:6), 7:6 (7:2) durch und sicherte sich seinen 81. Triumph auf der Profitour. Im Halbfinale am Samstag hatte Federer seinen Dauerrivalen Novak Djokovic (Serbien) bezwungen (6:4, 6:4) und damit den Grundstein für seinen vierten Turniererfolg der Saison gelegt.

"Das war eine unglaubliche Woche für mich", sagte Federer: "Es ist traumhaft, solch ein prestigeträchtiges Turnier - das größte in Asien - zu gewinnen. Ich kann nicht glücklicher sein."

Ab Montag wird Federer in der Weltrangliste wieder auf Platz zwei geführt. Vor dem Saisonendspurt mit dem Heimturnier in Basel, dem ATP-Tourfinale in London und dem Endspiel um den Davis Cup in Frankreich hat Federer sogar noch Chancen, Djokovic an der Spitze des Rankings abzulösen.

Gegen Simon knüpfte Federer nicht an das begeisternde Tennis des Halbfinals gegen Becker-Schützling Djokovic an. Doch er bewies Nervenstärke: In beiden Durchgängen wehrte der Grand-Slam-Rekordsieger Satzbälle ab und verwandelte nach 1:53 Stunden seinen zweiten Matchball zum Sieg.