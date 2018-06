Brüssel (AFP) Nur zwei Tage nach ihrem Amtsantritt muss Belgiens neue Mitte-rechts-Regierung bereits den ersten Skandal verkraften. Der neue Innenminister Jan Jambon sorgte in der Zeitung "La Libre Belgique" vom Montag mit Äußerungen über flämische Nazi-Kollaborateure für Empörung. Die Kollaborateure hätten damals "ihre Gründe gehabt", sagte Jambon dem Blatt. Er nahm in dem Interview Stellung zu Medienberichten über seinen Auftritt bei einem Treffen flämischer Veteranen, die auf Seiten der Nazis in Russland gekämpft hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.