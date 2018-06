Berlin (dpa) - Der Untersuchungsausschuss des Bundestages will den ehemaligen SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy noch in diesem Jahr als Zeugen laden. Anfang Dezember sei man mit den Zeugen aus dem Bundeskriminalamt durch. Dann wäre ein geeigneter Zeitpunkt, um Edathy zu vernehmen, sagte die Ausschussvorsitzende Eva Högl "Spiegel online". Edathy steht unter dem Verdacht des Besitzes von Kinderpornografie. Der Ausschuss soll in erster Linie klären, wer alles vorab über den Verdacht gegen Edathy informiert war und ob dieser vor einer Durchsuchung gewarnt wurde.

