Santiago de Chile (AFP) Tausende Ureinwohner sind am Sonntag in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile anlässlich des Kolumbus-Tages auf die Straße gegangen, um Landrechte zu fordern. Der Protestzug der rund 6000 Demonstranten, die farbenfrohe Kleidung trugen und traditionelle Musikinstrumente spielten, begann friedlich, jedoch schlug er in Gewalt um, als einige Teilnehmer begannen, Steine auf Polizisten zu werfen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein und löste die Demonstration auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.