Hamburg (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will nach einem Medienbericht durch ein gemeinsames Forschungsprojekt dem kriselnden Nachbarland Frankreich Argumentationshilfen für Strukturreformen liefern. Gabriel habe mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, damit Deutschland und Frankreich Reformen besser gemeinsam angehen und wirtschaftlich umfassender kooperieren können, berichtete "Spiegel Online" am Montag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.