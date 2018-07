München (AFP) Schauspielerin Diane Kruger ("Troja", "Inglourious Basterds") hat so ihre Schwierigkeiten mit Gesetzeshütern. "Ich bin prinzipiell nicht gut im Umgang mit Autoritäten - ob das die Sicherheitsbeamten am Flughafen sind oder ein Knöllchen an der Scheibe", sagte die 38-Jährige dem Magazin "Glamour Deutschland".

