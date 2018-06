Luxemburg (AFP) In der Debatte um den Kurs der Wirtschaftspolitik in Europa hat Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem erneut dafür geworben, reformwillige Mitgliedstaaten mit mehr Spielraum beim Abbau ihrer Schulden zu belohnen. Es brauche einen "neuen Wachstumspakt", der die Reformpläne mit der Haushaltssanierung und Investitionen verbinde, sagte Dijsselbloem am Montag in Luxemburg nach einem Treffen der Euro-Finanzminister. "Es ist entscheidend, dass wir die Investitionen ebenso stärken wie die Reformagenda."

