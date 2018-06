Istanbul (AFP) Drei am Wochenende in der Türkei festgenommene deutsche Fotojournalisten sind am Montag wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Im Laufe des Tages solle die Gruppe von der Staatsanwaltschaft der Kurdenhochburg Diyarbakir vernommen werden, teilte die türkische Sektion der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) mit.

