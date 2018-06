Gummersbach (AFP) Die Gehälter von Geschäftsführern in Deutschland sind in diesem Jahr kräftig gestiegen. Sie kletterten um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf im Schnitt 389.000 Euro, wie die Unternehmensberatung Kienbaum aus Gummersbach am Montag mitteilte. Das vergangene Geschäftsjahr sei für viele Unternehmen positiv verlaufen, das spiegele sich in den "erkennbar" gestiegenen Geschäftsführergehältern wider.

