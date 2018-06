Frankfurt/Main (AFP) Die Entscheidung über eine Olympia-Bewerbung Berlins oder Hamburgs wird erst im kommenden Jahr fallen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) werde erst die Bürgerentscheide in den beiden Städten abwarten, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Montag. Der DOSB wolle sich auch nicht festlegen, bevor das Internationale Olympische Komitee (IOC) nicht über dessen Reformen entschieden habe. Bisher war vorgesehen, dass der DOSB sich auf seiner Vollversammlung am 6. Dezember in Dresden festlegt.

