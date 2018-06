Paris (AFP) Das französische Mobilfunkunternehmen Iliad hat seine Übernahmepläne für die Telekom-Tochter T-Mobile USA aufgegeben. Das Unternehmen erklärte am Montagabend in Paris, das Übernahmeprojekt "beendet" zu haben. Zugleich kündigte die Iliad-Führung an, ihre "Politik eines rentablen Wachstums" auch in Zukunft weiterverfolgen zu wollen.

