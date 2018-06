Luxemburg (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat gelassen auf die Äußerungen von Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem reagiert, der Deutschland vor nachlassendem Reformeifer gewarnt hatte. "Wir wollen in Europa mehr Wachstum, dazu brauchen wir mehr Investitionen", sagte Schäuble am Montag vor einem Treffen der Eurogruppe in Luxemburg. "Die müssen erreicht werden durch Strukturreformen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.