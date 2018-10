Berlin (AFP) Der Deutsche Städtetag hat Bund und Länder davor gewarnt, bei der Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen Kompromisse zulasten der Kommunen zu schließen. "Die Städte erwarten von Bund und Ländern, dass sie an den Beratungen der Reform beteiligt und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden", erklärte der Städtetagspräsident und Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) am Montag bei der Vorlage des Gemeindefinanzberichts 2014. Schließlich sei den Städten im Koalitionsvertrag ausdrücklich zugesagt worden, in eine Kommission zu den föderalen Finanzbeziehungen einbezogen zu werden.

