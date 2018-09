Berlin (AFP) Die Organisation Transparency Deutschland fordert die Einführung eines verpflichtenden Lobbyistenregisters und die genaue Aufschlüsselung aller Einflussnahmen auf die Formulierung von Gesetzesvorhaben. Die Regulierung des Lobbyings in Deutschland weise "große Defizite" auf, erklärte die gegen Korruption und unfaire Einflussnahme kämpfende Vereinigung am Montag in Berlin bei der Vorlage eines Berichts mit entsprechenden Handlungsempfehlungen.

