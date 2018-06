Frankfurt/Main (AFP) Mit einem Brandtest wollen mehrere Umweltverbände einem Zeitungsbericht zufolge deutsche Autobauer dazu bewegen, auf das umstrittene Kältemittel R1234yf in Klimaanlagen zu verzichten. So solle die Gefährlichkeit der Chemikalie nachgewiesen werden, berichtete die "Frankfurter Rundschau" am Montag. Der Druck auf die Autohersteller solle erhöht werden, damit diese sich verbindlich auf die schnellstmögliche Einführung des nicht brennbaren Kältemittels Kohlendioxid festlegten.

