Dubai (AFP) Bankgeschäfte, die mit islamischen Recht übereinstimmen, werden in den reichen Golfstaaten in den kommenden Jahren stark zulegen. Ihr Anteil werde von derzeit unter 25 Prozent auf rund 30 Prozent in den kommenden fünf Jahren steigen, schätzt die Ratingagentur Standard & Poor's in einer am Montag in Dubai veröffentlichten Studie. Nach den Gesetzen des Islam ist es verboten, Geld mit Geld zu verdienen. Investitionen in "unreine" Geschäftsfelder wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel und Pornografie sind untersagt.

