Brüssel (AFP) Angesichts der sich ausweitenden Ebola-Epidemie hat die EU für Donnerstag Gespräche der europäischen Gesundheitsminister angesetzt. Bei dem "Meinungsaustausch" gehe es um mögliche Kontrollen von Reisenden, die nach einem Aufenthalt in westafrikanischen Ebola-Gebieten nach Europa kommen, teilte die italienische Ratspräsidentschaft am Montag mit. Ziel sei es, "das Vorgehen der Mitgliedstaaten abzustimmen". Bisher gibt es keinen Konsens in der Frage, ob Reisende bei der Ankunft in Europa systematisch kontrolliert werden sollen.

