Berlin (dpa) - Wieder Mord in Niederkaltenkirchen! Und dann gleich in Serie. So sieht es zumindest der Dorfpolizist Franz Eberhofer, als nach und nach eine ganze Familie stirbt.

Entschlossen fängt er an, auf eigene Faust zu ermitteln, während sein Chef an Zufälle glaubt. Die Ermittlungen führen Eberhofer bald in die Villa der geheimnisvollen Mercedes, die seit kurzem in Niederkaltenkirchen wohnt. Dort streunt auch der Heizungspfuscher" Flötzinger umher, den die sexy "Ferrari"-Kurven der schönen Frau ganz rasend machen.

"Winterkartoffelknödel" führt die Zuschauer in die Provinz nach Niederbayern. Die Kriminalkomödie beruht auf einem Krimi von Rita Falk. Der erste Film "Dampfnudelblues" lief im vergangenen Jahr vor seiner TV-Ausstrahlung nur in den bayerischen Kinos.

(Winterkartoffelknödel, Deutschland 2014, 96 Min., FSK ab 12, von Ed Herzog, mit Sebastian Bezzel, Jeannette Hain, Eisi Gulp)

http://winterkartoffelknoedel-film.de